Caccia USA intercettano aerei da guerra russi sull’Alaska: la situazione

Secondo quanto reso noto dal North American Aerospace Defense Command (Norad), alcuni caccia americani si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all’Alaska. Il Norad ha precisato che due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada.

Il Norad ha risposto inviando dei messaggi di allerta, facendo al contempo alzare in volo quattro F16, insieme a 4 aerei tanker Kc-135, per poter “identificare in modo positivo e intercettare” gli aerei russi nella Adiz dell’Alaska, riporta Cbs news citando la nota del Comando.