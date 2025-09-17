Un’organizzazione Queer rivoluzionaria di sinistra dietro l’omicidio di Charlie Kirk?

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi: movimenti trans e ANTIFA potrebbero aver giocato un ruolo importante nell’omicidio di Charlie Kirk. Robinson è stato descritto, negli USA, come un ragazzo con ideologia di sinistra radicale, vicino all’ANTIFA e con un partner transgender radicalizzato. Secondo il vicedirettore dell’FBI, Dan Bongino, l’assassino potrebbe essere stato “aiutato e favorito da una rete estesa“.

Il New York Post parla di indagini federali per verificare che gruppi online pro-trans, “furry” con ossessioni sessuali per gli animali e altri gruppi legati a Robinson fossero a conoscenza in anticipo del complotto per un omicidio politico. Tra questi gruppi figurano le comunità sulla piattaforma di gioco online Steam e Armed Queers di Salt Lake City.

Un portavoce di Discord ha affermato che l’assassino ha scritto in un canale, poche ore prima dell’arresto, di essere responsabile dell’omicidio di Kirk. “Ehi ragazzi, ho una brutta notizia per tutti voi“, si legge in un messaggio da un account che presumibilmente apparteneva a Robinson, secondo quanto riportato da CBS News , citando una fonte delle forze dell’ordine. “Ero io ieri alla UVU. Mi dispiace per tutto questo“.

Secondo un rapporto di Axios, le forze dell’ordine federali stavano ampliando le indagini su alcuni gruppi di estrema sinistra con sospetti su “Armed Queers Salt Lake City e la Socialist Rifle Association“.

Armed Queers SLC messi nel mirino anche da “Just The News”: “non lontano da dove gli agenti dell’FBI continuano a cercare ulteriori prove sull’assassinio di Charlie Kirk, un gruppo rivoluzionario armato, autoproclamatosi apertamente schierato con Cuba, si è ribellato nelle strade di uno degli stati più conservatori degli Stati Uniti. Armed Queers SLC afferma che la sua missione è addestrare persone gay, queer e transgender ad armarsi e a combattere il capitalismo.

Sebbene la loro presunta pagina Facebook non sembri incoraggiare direttamente l’uso di armi da fuoco nella loro dichiarata missione, molte delle immagini utilizzate raffigurano armi da fuoco. Di recente, questa primavera, i suoi membri si sono recati a Cuba per un incontro per celebrare la festa del Primo Maggio e hanno partecipato a una marcia e ad altri eventi insieme a rivoluzionari provenienti da tutto il mondo. Due leader degli Armed Queers, Ermyia Fanaeian e un uomo che si faceva chiamare “Connor”, hanno parlato del loro viaggio a Cuba in un video di maggio, poi cancellato, intitolato “Cuba Report Back: Our Time as 2025 May Day Brigadistas“.

“Se siamo terroristi, siamo orgogliosi di esserlo“, viene affermato nel video durante un evento scolastico. I due elogiano il presidente cubano per aver parlato come un attivista e per aver sostenuto apertamente la libertà per la Palestina.