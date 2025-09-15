Dietro l’omicidio di Charlie Kirk: lo spettro di Trantifa

Negli Stati Uniti è successo l’impensabile: Charlie Kirk, volto noto del conservatorismo americano, è stato assassinato. Non si è trattato solo di un omicidio politico, ma di un messaggio inciso perfino sui proiettili. Le indagini hanno già mostrato come le munizioni utilizzate riportassero frasi cariche d’odio, scritte dal sapore anti-fascista – “Hey fascist! Catch!” – e persino versi di Bella Ciao, deformati in un simbolo di vendetta. Accanto all’assassino, un giovane di 22 anni, emerge la figura di un partner transgender, un elemento che suggerisce una convergenza tra l’attivismo identitario più radicale e l’azione violenta di gruppi di strada. Cosa ci ricorda?

Portland: il laboratorio del caos

Portland, Oregon: durante mesi di proteste, si è vista la città trasformarsi in un campo di battaglia. Antifa (il movimento di sedicenti anti-fascisti) aveva già sperimentato le proprie tattiche: barricate improvvisate, assalti ai tribunali federali, scontri con la polizia. A questa miscela si è aggiunta l’assolutezza morale di certi attivisti identitari trans: chi non si allineava completamente veniva trattato come un traditore, un nemico interno.

Portland è diventata così il simbolo della fusione: non più protesta, ma guerra di logoramento contro lo Stato, contro i cittadini comuni, contro chiunque dissentisse. Trans+Antifa=”Trantifa”.

Dal dissenso alla distruzione

La logica che emerge è spietata: chi non si piega non è un interlocutore, ma un pericolo da abbattere. Le parole non sono più opinioni da discutere, ma “violenza” da reprimere. E se le idee sono considerate colpi d’arma da fuoco, allora il passo verso il vero grilletto è breve. Così, eliminare un uomo diventa per certi fanatici un atto di “difesa”.

Ecco la verità più dura: questa non è più militanza, è un totalitarismo mascherato da liberazione.

Trantifa non ha tessere né sedi. Non ne ha bisogno. È una tenda, una mentalità, un’alleanza fluida che unisce il pugno di ferro dell’azione anti-fascista con la rigidità dogmatica dell’attivismo identitario. E proprio perché è senza capi né struttura, nessuno si assume responsabilità. Qualsiasi atto può essere compiuto “in nome della causa”, e nessuno può essere chiamato a risponderne.

Anche noi italiani dobbiamo capire

C’è chi dice: “sono problemi americani”. Ma noi italiani sappiamo bene dove porta questa strada. Negli anni di piombo, quando ogni parte vedeva nell’altra un nemico assoluto, le pallottole hanno sostituito le parole. Il risultato è stato sangue, divisione, democrazia ferita.

Oggi la stessa logica torna sotto nuove bandiere, con nuovi slogan, con omicidi come quello di Charlie Kirk. Anzi, è amplificata: non più rivolta a neutralizzare, vuole sterminare. Peggio: un manipolo di violenti si arrogano il diritto di affibbiare l’appellativo di fascista per giustificare il proprio anti-fascismo.

Il nostro compito

Non possiamo permettere che il modello di Trantifa si diffonda. Non possiamo accettare che in un regime democratico la violenza venga santificata come “resistenza”.

No al silenzio imposto dalla paura.

No alla fusione di movimenti che trasformano la piazza in tribunale e la strada in campo di esecuzione.

No all’idea che esistano cittadini da eliminare per le loro opinioni

Difendere la democrazia significa alzare la voce ora. Significa gridare che il dissenso è vita, non un crimine. L’avversario politico è un concittadino, non un nemico da abbattere. Dobbiamo difendere l’antifascismo insomma. L’antifascismo è libertà, l’anti-fascismo di Antifa e Trantifa è morte.

Charlie Kirk è stato ucciso perché qualcuno ha deciso che la sua esistenza era intollerabile. Se non reagiamo adesso, domani non sarà più soltanto un uomo a cadere, ma l’intera idea di democrazia.