Trump incontra Netanyahu, il piano per la pace immediata a Gaza: 20 punti, USA al comando e il destino di Hamas

C’era grande attesa per il summit alla Casa Bianca di questa sera. Donald Trump ha dato il benvenuto a Benjamin Netanyahu per un faccia a faccia importante. Sul tavolo il tema della guerra Gaza, più caldo che mai in questo momento. Opinioni pubbliche internazionali spaccate, clima politico acceso anche e soprattutto fuori dai confini geografici in cui si sta combattendo con le armi. La pace come obiettivo che Donald Trump intende perseguire con un piano di 20 punti.

Confermato il trilaterale con il Qatar

Come avevamo anticipato, Donald Trump ha ospitato un colloquio telefonico trilaterale con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Trump ha manifestato la volontà di “porre le relazioni tra Israele e Qatar su un percorso positivo dopo anni di reciproche rimostranze e incomprensioni“.

Modifiche al piano di pace per Gaza

Rispetto al piano originale, dopo l’incontro odierno, sarebbero stati introdotti dei “cambiamenti sensibili” nella proposta di pace per Gaza, al fine di renderla più “realistica” per Israele. Lo ha riferito a Channel 12 un alto funzionario vicino al premier. Secondo la stessa fonte, restano tuttavia seri ostacoli: “sappiamo che Hamas non accetterà di disarmare. Non sono pronti a rilasciare gli ostaggi in un’unica fase, né a liberarli tutti senza una garanzia assoluta che la guerra sia finita. E anche in quel caso, resta il dubbio che manterranno la parola data“.

Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hanno parlato di “una proposta per porre fine alla guerra a Gaza, delle prospettive per un Medio Oriente più sicuro e della necessità di maggiore comprensione tra i due Paesi“. Lo rende noto la Casa Bianca, dopo la conferma del colloquio telefonico a tre. Trump ha “elogiato entrambi i leader per la loro volontà di fare passi verso una maggiore cooperazione nell’interesse della pace e della sicurezza per tutti“.

Nel colloquio trilaterale “i leader hanno accettato la proposta del presidente (Trump,ndr) d’istituire un meccanismo trilaterale per migliorare il coordinamento, ottimizzare la comunicazione, risolvere le reciproche controversie e rafforzare gli sforzi collettivi volti a prevenire le minacce“. Lo riporta la Casa Bianca. I leader hanno inoltre “sottolineato il loro impegno comune a collaborare in modo costruttivo e a eliminare le percezioni errate, basandosi sui legami di lunga data che entrambi hanno con gli Stati Uniti“.

Netanyahu e le scuse al Qatar

“Israele non condurrà più attacchi” contro il Qatar “in futuro” come quello del 9 settembre scorso. È quanto dichiarato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu nel colloquio telefonico che ha avuto con il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani, secondo quanto riferisce la Casa Bianca in una nota. Al Thani dal canto suo “ha accolto con favore queste rassicurazioni, sottolineando la disponibilità del Qatar a continuare a contribuire in modo significativo alla sicurezza e alla stabilità della regione“.

“Il primo ministro Netanyahu ha espresso il proprio impegno in tal senso“, prosegue la nota, nella quale si riferisce anche che il premier israeliano “ha espresso il suo profondo rammarico per il raid” contro Hamas a Gaza che “ha ucciso inintenzionalmente una guardia di sicurezza qatariota“. E Netanyahu “ha espresso rammarico per il fatto che, colpendo la leadership di Hamas durante i negoziati sugli ostaggi, Israele ha violato la sovranità del Qatar“.

Il piano USA per la pace a Gaza

Gli USA hanno presentato un piano in 20 punti per la fine immediata della guerra a Gaza. Entro 72 ore è previsto il rilascio degli ostaggi in cambio di 250 prigionieri palestinesi condannati all’ergastolo. Per i guerriglieri di Hamas è prevista l’amnistia ma non parteciperanno al governo post bellico. Presente un governo tecnico guidato da Trump. Sono questi i punti cardine del piano “Pace in Medio Oriente” varato da Trump e già accettato da Israele.

Nel piano, non si parla di stato palestinese. L’ultimo punto fa riferimento al “dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico per una coesistenza pacifica e prospera”.

Il piano punto per punto:

Gaza sarà una zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. Gaza sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra cesserà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi. Durante questo periodo, tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese e le linee del fronte rimarranno congelate fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per il ritiro completo e graduale. Entro 72 ore dall’accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti. Una volta rilasciati tutti gli ostaggi, Israele rilascerà 250 ergastolani e 1700 cittadini di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023, comprese tutte le donne e i bambini detenuti in tale contesto. Per ogni ostaggio israeliano i cui resti saranno rilasciati, Israele rilascerà i resti di 15 cittadini di Gaza deceduti. Una volta restituiti tutti gli ostaggi, i membri di Hamas che si impegnano a una coesistenza pacifica e a smantellare le proprie armi otterranno l’amnistia. Ai membri di Hamas che desiderano lasciare Gaza verrà garantito un passaggio sicuro verso i paesi di destinazione. All’accettazione del presente accordo, tutti gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Come minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con quanto previsto dall’accordo del 19 gennaio 2025 in materia di aiuti umanitari, tra cui la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricità, fognature), la ristrutturazione di ospedali e negozi di generi alimentari e l’ingresso delle attrezzature necessarie per rimuovere le macerie e aprire le strade. L’ingresso della distribuzione e degli aiuti nella Striscia di Gaza avverrà senza interferenze da parte delle due parti attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie, la Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L’apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo implementato nell’accordo del 19 gennaio 2025. Gaza sarà governata da un comitato palestinese tecnico e apolitico, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e delle amministrazioni comunali per la popolazione di Gaza. Questo comitato sarà composto da palestinesi qualificati ed esperti internazionali, con la supervisione e la supervisione di un nuovo organismo internazionale di transizione, il “Consiglio per la Pace”, che sarà presieduto dal Presidente Donald J. Trump, con altri membri e capi di Stato che saranno annunciati, tra cui l’ex Primo Ministro Tony Blair.Questo organismo definirà il quadro e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza fino a quando l’Autorità Nazionale Palestinese non avrà completato il suo programma di riforme, come delineato in diverse proposte, tra cui il piano di pace del Presidente Trump del 2020 e la proposta franco-saudita, e potrà riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace. Questo organismo si avvarrà dei migliori standard internazionali per creare una governance moderna ed efficiente al servizio della popolazione di Gaza e che favorisca l’attrazione di investimenti. Un piano di sviluppo economico targato Trump per ricostruire e rivitalizzare Gaza sarà elaborato convocando un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle fiorenti città moderne miracolose del Medio Oriente. Molte proposte di investimento ponderate e idee di sviluppo entusiasmanti sono state elaborate da gruppi internazionali ben intenzionati e saranno prese in considerazione per sintetizzare i quadri di sicurezza e governance per attrarre e facilitare questi investimenti che creeranno posti di lavoro, opportunità e speranza per il futuro di Gaza. Sarà istituita una zona economica speciale con tariffe e tariffe di accesso preferenziali da negoziare con i paesi partecipanti. Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e coloro che lo desiderano saranno liberi di farlo e di tornare. Incoraggeremo le persone a rimanere e offriremo loro l’opportunità di costruire una Gaza migliore. Hamas e le altre fazioni concordano di non avere alcun ruolo nella governance di Gaza, direttamente, indirettamente o in qualsiasi forma. Tutte le infrastrutture militari, terroristiche e offensive, compresi i tunnel e gli impianti di produzione di armi, saranno distrutte e non ricostruite. Sarà avviato un processo di smilitarizzazione di Gaza sotto la supervisione di osservatori indipendenti, che includerà la messa fuori uso permanente delle armi attraverso un processo concordato di dismissione, supportato da un programma di riacquisto e reintegrazione finanziato a livello internazionale, il tutto verificato dagli osservatori indipendenti. La Nuova Gaza sarà pienamente impegnata a costruire un’economia prospera e a una coesistenza pacifica con i propri vicini. I partner regionali forniranno una garanzia per assicurare che Hamas e le fazioni rispettino i propri obblighi e che la Nuova Gaza non rappresenti una minaccia per i propri vicini o per la sua popolazione. Gli Stati Uniti collaboreranno con i partner arabi e internazionali per sviluppare una Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF) temporanea da dispiegare immediatamente a Gaza. L’ISF addestrerà e fornirà supporto alle forze di polizia palestinesi selezionate a Gaza e si consulterà con Giordania ed Egitto, che vantano una vasta esperienza in questo campo. Questa forza rappresenterà la soluzione di sicurezza interna a lungo termine. L’ISF collaborerà con Israele ed Egitto per contribuire a proteggere le aree di confine, insieme alle forze di polizia palestinesi di recente formazione. È fondamentale impedire l’ingresso di munizioni a Gaza e facilitare il flusso rapido e sicuro di merci per ricostruire e rivitalizzare Gaza. Le parti concorderanno un meccanismo di deconflittualità. Israele non occuperà né annetterà Gaza. Man mano che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) ristabiliranno il controllo e la stabilità, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno in base a standard, tappe e tempistiche legate alla smilitarizzazione che saranno concordati tra le IDF, le ISF, i garanti e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di una Gaza sicura che non rappresenti più una minaccia per Israele, l’Egitto o i suoi cittadini. In pratica, le IDF consegneranno progressivamente il territorio di Gaza che occupano alle ISF, in base a un accordo che stipuleranno con l’autorità di transizione, fino al loro completo ritiro da Gaza, fatta eccezione per una presenza di un perimetro di sicurezza che rimarrà finché Gaza non sarà adeguatamente protetta da qualsiasi minaccia terroristica. Nel caso in cui Hamas ritardi o respinga questa proposta, quanto sopra, inclusa l‘operazione di aiuti intensificata, proseguirà nelle aree libere dal terrorismo consegnate dalle IDF alle ISF. Sarà avviato un processo di dialogo interreligioso basato sui valori della tolleranza e della coesistenza pacifica, per cercare di cambiare la mentalità e le narrazioni di palestinesi e israeliani, sottolineando i benefici che possono derivare dalla pace. Con l’avanzare dello sviluppo di Gaza e la fedele attuazione del programma di riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l’autodeterminazione e la sovranità palestinese, che riconosciamo come l’aspirazione del popolo palestinese. Gli Stati Uniti avvieranno un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico per una coesistenza pacifica e prospera.

Trump: “giorno storico per la pace”

“Oggi è un giorno storico per la pace. Questo è un giorno molto importante, potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà“. È quanto dichiarato dal presidente americano Donald Trump parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro col premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Siamo molto, molto vicini, come minimo. E penso che siamo oltre, molto vicini“, ha affermato Trump riguardo al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco per Gaza.

“Sento che anche Hamas lo vuole. Se Hamas non accetta, sosterrò pienamente Bibi nel fare quello che deve“, ha aggiunto.

“Vorrei ringraziare i leader dei Paesi arabi e musulmani per il loro sostegno. L’Europa è stata molto coinvolta“. Ha affermato Trump che non ha risparmiato però una frecciatina: “alcuni Paesi, anche nostri amici europei, hanno stupidamente riconosciuto lo Stato di Palestina“.

Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti vogliono andare d’accordo con l’Iran. Parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha celebrato gli Accordi di Ambramo: “e chissà, forse anche l’Iran può entrarvi. Penso che saranno disponibili. Ad un certo punto, l’Iran diventerà membro degli accordi – ha aggiunto il presidente americano – sarebbe una cosa fantastica per loro dal punto di vista economico“.

Netanyahu: “se Hamas respinge la pace, Israele finirà il lavoro”

“Oggi stiamo facendo un passo decisivo sia per finire la guerra a Gaza che per preparare il terreno per portare la pace in tutto il Medio Oriente e oltre“. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando in conferenza stampa dopo l’incontro con Donald Trump. Netanyahu ha affermato che se Hamas accettasse la proposta di pace di Donald Trump, Israele sarebbe pronta a ritirare le truppe da Gaza, ma continuerebbe a mantenerle “nel perimetro di sicurezza per il prossimo futuro“. Tuttavia, “se Hamas respingerà il suo piano, signor Presidente – ha aggiunto rivolgendosi al presidente americano – o se lo accetterà ma poi farà di tutto per contrastarlo, allora Israele porterà a termine il lavoro“.

“Hamas sarà disarmata. Gaza sarà smilitarizzata. Israele manterrà la responsabilità della sicurezza, incluso un perimetro di sicurezza, per il prossimo futuro, – ha affermato Netanyahu – la Striscia avrà un’amministrazione civile pacifica” non gestita né da Hamas né dall’Autorità Palestinese“.