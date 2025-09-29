Netanyahu telefona al Qatar: scuse per il raid su Doha. Cosa cambia adesso per Gaza

Secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid, che cita una fonte al corrente del colloquio (avvenuto mentre alla Casa Bianca è in corso l’incontro tra Netanyahu e Donald Trump), il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha telefonato al premier del Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, scusandosi per il raid del 9 settembre scorso a Doha che aveva come obiettivo la leadership di Hamas.

Netanyahu ha espresso “rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza qatarina” nell’attacco. Le scuse ufficiali di Netanyahu erano la condizione che Doha aveva posto per riprendere la mediazione tra Israele e Hamas, come rivelato dallo stesso Ravid, con il Qatar che può esercitare una forte influenza sull’organizzazione terroristica in sede di trattativa.