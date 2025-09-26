Trapani, è arrivata la decisione sulla penalizzazione di 8 punti

Era attesa ed è arrivata. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI ha deciso in merito al ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione di 8 punti ufficializzata lo scorso giugno relativamente all’utilizzo di crediti fiscali inesistenti. C’era fiducia, da parte del Presidente Antonini, che si è sempre dichiarato truffato. La vicenda, lo ricordiamo, aveva riscosso un’eco nazionale, in quanto aveva colpito anche altre società sportive, tra cui lo stesso Trapani di Basket e il vecchio Brescia di Cellino, anche (e soprattutto), a causa di questo, fallito.

Verdetto amaro per i siciliani. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, presieduta da Vito Branca, ha respinto il ricorso del Trapani che mirava all’annullamento della sentenza della Corte Federale d’Appello FIGC dello scorso 30 giugno.

Classifica Serie C Girone C

La decisione non influisce, dunque, sulla classifica del Girone C di Serie C, che resta la seguente: