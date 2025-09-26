Trapani, Antonini furioso dopo la decisione sulla penalizzazione: “c’è una cosa che mi ha sconvolto, viene voglia di abbandonare lo sport”

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini ha commentato in modo deluso e amareggiato, come prevedibile, la decisione del CONI sul ricorso (respinto) contro la penalizzazione di 8 punti. “Per me una decisione assurda. Ma c’è una cosa che ho saputo ora e che mi ha sconvolto. Se leggete questo documento, le firme sono del Presidente Branca e Maietta. Voi direte, chi sono? Semplice , gli stessi che avevano rigettato il ricorso della Trapani Shark. Non so se ci rendiamo conto. Io sono andato al CONI per avere giustizia e vengo giudicato sempre dalle stesse persone che mi avevano giudicato precedentemente!”.

“Una roba made in Italy. Vedremo se possibile andare al TAR, lo capiremo consultandoci con i nostri legali. Mi viene il dubbio che avevamo molto da dire e fare, altrimenti perché non assicurare un giudizio equo? C’era paura che poi avremmo ribaltato anche la sentenza della Shark? Ai posteri l’ardua sentenza. Dopo questa sentenza viene veramente voglia di abbandonare lo Sport Italiano. Investire e vedere questo è inaccettabile” ha poi aggiunto.