Trapani-Catania, Toscano: “vogliamo tornare a essere quelli di 3 settimane fa, anche se domenica…”

“In ottica delle due partite in trasferta, su due campi sintetici, abbiamo pensato di fare una settimana continuativa qui a Misterbianco, struttura già presa in considerazione l’anno scorso. E’ un momento dove bisogna reclutare tutte le energie fisiche e mentali, perché si potrà lavorare poco. E’ un derby, quello di domani, e bisogna affrontarlo come tale. Il Trapani ha 11 punti, è in un buon momento, ma noi vogliamo ritornare a essere quella squadra che eravamo tre settimane fa, anche se la partita di domenica – dal punto di vista caratteriale – non mi è dispiaciuta. Abbiamo qualche punto di ritardo sulla prima in classifica e dobbiamo accorciarlo, cercando di uscire vittoriosi da Trapani”.

Così, alla vigilia di Trapani-Catania, l’allenatore degli etnei Mimmo Toscano parla ai microfoni dei canali ufficiali. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2027, annunciato oggi dal Presidente Ross Pelligra, non sarà in panchina né domani e neanche alla prossima, fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo il rosso nel finale del match di domenica contro il Sorrento.