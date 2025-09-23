Catania, Pelligra lancia un segnale: annuncio a sorpresa del Presidente, mister Toscano rinnova

“Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta. Ricevo costantemente informazioni sul lavoro del mister con la squadra, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!”. Così, a sorpresa, il Presidente del Catani Ross Pelligra annuncia il rinnovo del contratto di mister Toscano.

L’imprenditore italo-australiano conferma la fiducia all’allenatore reggino, lanciando un segnale nei confronti di una piazza che – dopo l’entusiasmo per le prime tre vittorie – ha mugugnato per il punto conquistato nelle ultime due, prendendosela anche con il trainer di Cardeto. Che, va detto, in Serie C è un lusso e chiunque vorrebbe tenersi stretto.

La soddisfazione di Toscano

“Fa enormemente piacere, ne avevamo parlato già questa estate e si aspettava solo il momento per annunciarla, a dimostrazione di stima, fiducia reciproca e unità d’intenti sugli obiettivi. Sono contento, legarmi ancora al Catania mi fa piacere” le parole del tecnico etneo Mimmo Toscano.