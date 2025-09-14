Trapani, Antonini striglia i tifosi: “squadra forte, ma stadio vuoto. Non si fa Serie C a vincere con…”

“Sapevo di aver costruito quest’anno una grande squadra. Ho consegnato all’allenatore prime scelte per ogni ruolo e soprattutto Uomini disposti a tutto per vincere. Di Noia da clonare, Ciotti da serie B, Grandolfo della serie ci serve un attaccante d’area di rigore (può diventare capocannoniere), Canotto e Fish sfiancanti per tutti, Galeotti portiere super, tutti i difensori possenti e fortissimi, esterni rapidissimi e giovani in crescita importante. Sono davvero felice“. Raggiante Valerio Antonini dopo la vittoria del suo Trapani per 2-0 sulla Casertana.

“Bravo Sasà, non fermarti ora, siamo a +2 e speriamo a fine settembre il Collegio del Coni capisca che meritiamo una sensibile riduzione della pena e ci restituiscano diversi punti. Oggi senza quella penalizzazione saremmo primi in classifica. Grazie ancora Francesco Vulpetti!“, aggiunge Antonini sottolineando che il Trapani, con 10 punti complessivi raccolti, senza penalizzazione sarebbe primo in classifica.

Unica nota dolente? I pochi tifosi presenti allo stadio. “Dispiace solo vedere lo stadio vuoto in grandi parti dei settori. Non si fa serie C a vincere con 2500 spettatori nel girone C. Nel derby non sono accettabili i soliti alibi, comprate il biglietto“, conclude Antonini lanciando un chiaro messaggio ai tifosi.