Il Trapani cancella la penalizzazione: 2-0 alla Casertana, senza malus i siciliani sarebbero in vetta | CLASSIFICA

Il Trapani è partito forte. Del resto, non poteva fare altrimenti. La squadra siciliana, con -8 punti in classifica, aveva bisogno di una serie di risultati utili per eliminare quel fastidioso segno meno e lanciarsi fin da subito all’inseguimento delle top del girone. Detto fatto. In quattro partite sono arrivate 3 vittorie e 1 pareggio, 10 gol fatti e solo 1 subito. Un bottino di 10 punti che, senza malus, varrebbe il primo posto davanti a Catania e Benevento. Peccato che i punti siano solo 2.
Ma il presidente Antonini può essere soddisfatto dei suoi ragazzi. Questa sera, contro la Casertana, è arrivata una vittoria importante, maturata nel secondo tempo. Dopo che i primi 45 minuti di gioco sono terminati a reti bianche, infatti, il Trapani ha sbloccato la gara al 68′ con Grandolfo e, sfruttando un momento di sbandamento della Casertana dopo il gol subito, ha colpito ancora al 72′ con Ciotti. Un uno-due nel giro di 4 minuti che è valso tre punti importanti: via dall’ultimo posto della classifica, via il segno meno e, soprattutto, via alla caccia alle zone nobili della classifica.
Risultati 4ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 12 settembre
Ore 20:30
Potenza-Crotone 3-3
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
Foggia-Latina 1-1
Sabato 13 settembre
Siracusa-Benevento 0-3
Picerno-Casarano 1-2
Domenica 14 settembre
Ore 15:00
Atalanta U23-Altamura 0-0
Cosenza-Catania 4-1
Ore 17:30
Trapani-Casertana 2-0
Ore 20:30
Salernitana-Sorrento
Lunedì 15 settembre
Ore 20:30
Cavese-Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Catania 9
- Benevento 9
- Monopoli 7
- Casarano 7
- Salernitana 6**
- Casertana 6
- Crotone 5
- Potenza 5
- Audace Cerignola 5
- Cosenza 5
- Picerno 5
- Latina 4
- Giugliano 4*
- Altamura 4
- Atalanta U23 4*
- Foggia 4
- Trapani 2 (-8)
- Cavese 1*
- Sorrento 1*
- Siracusa 0
* 1 partita in meno
** 2 partite in meno
Calendario 5ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 20 settembre
Ore 17:30
Audace Cerignola-Foggia
Casertana-Cosenza
Catania-Sorrento
Crotone-Siracusa
Latina-Monopoli
Domenica 21 settembre
Ore 15:00
Altamura-Trapani
Casarano-Cavese
Ore 17:00
Benevento-Atalanta U23
Ore 17:30
Giugliano-Salternitana
Potenza-Picerno