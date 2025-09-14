Il Trapani cancella la penalizzazione: 2-0 alla Casertana, senza malus i siciliani sarebbero in vetta | CLASSIFICA

Il Trapani è partito forte. Del resto, non poteva fare altrimenti. La squadra siciliana, con -8 punti in classifica, aveva bisogno di una serie di risultati utili per eliminare quel fastidioso segno meno e lanciarsi fin da subito all’inseguimento delle top del girone. Detto fatto. In quattro partite sono arrivate 3 vittorie e 1 pareggio, 10 gol fatti e solo 1 subito. Un bottino di 10 punti che, senza malus, varrebbe il primo posto davanti a Catania e Benevento. Peccato che i punti siano solo 2.

Ma il presidente Antonini può essere soddisfatto dei suoi ragazzi. Questa sera, contro la Casertana, è arrivata una vittoria importante, maturata nel secondo tempo. Dopo che i primi 45 minuti di gioco sono terminati a reti bianche, infatti, il Trapani ha sbloccato la gara al 68′ con Grandolfo e, sfruttando un momento di sbandamento della Casertana dopo il gol subito, ha colpito ancora al 72′ con Ciotti. Un uno-due nel giro di 4 minuti che è valso tre punti importanti: via dall’ultimo posto della classifica, via il segno meno e, soprattutto, via alla caccia alle zone nobili della classifica.

Risultati 4ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Potenza-Crotone 3-3

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

Foggia-Latina 1-1

Sabato 13 settembre

Siracusa-Benevento 0-3

Picerno-Casarano 1-2

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23-Altamura 0-0

Cosenza-Catania 4-1

Ore 17:30

Trapani-Casertana 2-0

Ore 20:30

Salernitana-Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Catania 9 Benevento 9 Monopoli 7 Casarano 7 Salernitana 6** Casertana 6 Crotone 5 Potenza 5 Audace Cerignola 5 Cosenza 5 Picerno 5 Latina 4 Giugliano 4* Altamura 4 Atalanta U23 4* Foggia 4 Trapani 2 (-8) Cavese 1* Sorrento 1* Siracusa 0

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

Calendario 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia

Casertana-Cosenza

Catania-Sorrento

Crotone-Siracusa

Latina-Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani

Casarano-Cavese

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salternitana

Potenza-Picerno