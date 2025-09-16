Trapani, Antonini deluso: “rimane solo da regalarli i biglietti, così non si va da nessuna parte…”. E il DS Mussi si becca inibizione e multa: “nel tunnel…”

Il Trapani, senza il segno meno (-8), sarebbe a punteggio pieno dopo tre giornate, tra l’altro unica squadra del girone C di Serie C. Una partenza a razzo, con tre vittorie consecutive, che hanno già consentito – però – di eliminarla, quella penalizzazione. Il presidente Antonini è contento della squadra, ma non della risposta della piazza, che definisce morbida. Lo aveva già fatto notare dopo la vittoria di domenica, lo ha ribadito oggi sui social. “Rimane solo regalarli oramai i biglietti per vedere la gradinata piena. Così non si va da nessuna parte. Bisogna supportare la squadra che è fortissima e dimostrare qualcosa alla società C’è ancora possibilità di fare abbonamento con tutte le agevolazioni del caso oltretutto. Speriamo bene, non vedere il provinciale pieno per un derby di questo livello sarebbe un vero dispiacere”.

Le iniziative in occasione di Trapani-Catania

Il messaggio di Antonini è legato alle iniziative della società per il derby Trapani-Catania del prossimo 24 settembre. Le iniziative, rivolte non solo ai giovani ma aperte a tutti, prevedono una serie di prezzi promozionali e agevolazioni:

Biglietto Gradinata Under 18 (studenti scuole medie e superiori): €7

Studenti universitari: €12 (promo attiva tutta la stagione)

Residenti fuori dai comuni di Trapani, Erice, Valderice, Paceco e Misiliscemi: €14 (promo attiva tutta la stagione)

Inoltre, chi acquista il biglietto per la gara contro il Catania potrà usufruire di:

Prezzo ridotto per Trapani-Giugliano (5 ottobre): €12 anziché €18

Sconto del 20% allo Store del T Club, valido per sei mesi dalla data d’acquisto del biglietto

I prezzi per i settori Tribuna e Curva rimangono invariati.

I biglietti in promo saranno acquistabili esclusivamente presso:

Biglietteria del T Club, via Torrearsa 101

Biglietteria di Via Sicilia, attiva nei giorni: lunedì 22, martedì 23 con i seguenti orari: 9:30 – 12:30 / 16:30 – 19:30.

Il giorno della gara, mercoledì 24 settembre, la biglietteria di Via Sicilia osserverà i seguenti orari: 17.30 – 20.25.

“La vendita dei biglietti è attiva anche online al seguente link: https://tickets.trapanicalcio.com/it/. La società invita tutti i tifosi che parteciperanno al derby a indossare una maglia o una sciarpa del Trapani, per tingere di granata lo stadio e sostenere con passione e calore la squadra”.

Punito il DS Mussi

Il Giudice Sportivo, intanto, ha punito il DS granata Andrea Mussi, inibito fino al 30 settembre e multato di 500 euro “per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di un tesserato avversario in quanto: