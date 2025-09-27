Tra un liberale progressista e Hitler ci sono differenze? La parodia che fa riflettere | VIDEO

La guerra a Gaza ha spaccato in due l’opinione pubblica e ha infiammato la normale divisione politica su un tema, già di per sé caldo, e che ha alimentato un forte dibattito finendo per polarizzare ancor di più alcune posizioni. Si sta discutendo molto, purtroppo anche eccedendo nei termini e nei modi, come abbiamo visto durante le manifestazioni ProPal a Milano condannate anche dalla sinistra stessa.

Negli USA, il dibattito destra vs sinistra è stato accentuato, maggiormente, dalla contestuale uccisione di Charlie Kirk, giovane conservatore freddato con un colpo di fucile alla gola da un ragazzo, vicino a un ambiente di sinistra radicale, al quale davano fastidio le idee e i valori promossi da Kirk. Sinistra internazionale che è arrivata anche a minimizzare l’efferato omicidio parlando di una supposta differenza fra morti di sinistra e morti di destra.

Tanta carne al fuoco nel dibattito socio-politico e anche, chiaramente, satirico. Il canale YouTube Babylon Bee ha postato una geniale parodia, ripresa dalla pagina Facebook Istituto Liberale, nella quale una giovane ragazza progressista e liberale, vegana, ProPal e chi più ne ha più ne metta, torna indietro nel tempo per provare a uccidere Hitler, la persona più malvagia della storia. La ragazza, piena di ideali profondi e, a suo dire, puri, punta l’arma contro il Fuhrer e apre un confronto diretto nel quale si rende conto che le loro idee non sono poi così… diverse.

“Prenderemo presto la Casa Bianca per costringere le persone a seguire le nostre idee“, spiega la ragazza. Hitler risponde: “volete usare la forza del governo per imporre le vostre idee? Anch’io!“. La ragazza risponde turbata: “no! Nella nostra epoca c’è gente che ha idee sbagliate e dobbiamo metterli a tacere“. Hitler, divertito: “mettere a tacere coloro che non sono d’accordo con te? Lo faccio anch’io!“.

La ragazza allora: “io sono illuminata, tu sei cattivo! Noi siamo vicini a raggiungere un’utopia, a patto che riusciamo a sbarazzarci di alcuni gruppi di persone indesiderabili come…“, “come gli ebrei!” aggiunge Hitler. La ragazza, a quel punto, inizia a mettere a in dubbio la situazione. Hitler le chiede “è vera quell’arma o è un giocattolo?“. Lei risponde: “è un giocattolo, sono contro la cultura tossica delle armi in America“. Il dittatore, entusiasta: “controllo delle armi! Anche questa è stata una mia idea! Vietarle agli indesiderabili“.

E così via per tanti altri temi che scoprirete nel simpatico video sottostante. E quindi: tra un liberale progressista moderno, che rifiuta il confronto, che sposa solo le proprie idee (le uniche giuste e corrette) da imporre a chi non la pensa allo stesso modo, pena l’esclusione sociale (se non l’eliminazione diretta modello Kirk), e Adolf Hitler ci sono davvero così tante differenze?