Taurianova, atto intimidatorio al sindaco Biasi. Cannizzaro: “totale solidarietà” | VIDEO

Il sindaco Roy Biasi ha denunciato ai carabinieri della Compagnia di Taurianova un atto intimidatorio subito per due notti consecutive. Gli investigatori dell’Arma stanno già verificando dall’impianto di video sorveglianza la possibilità di poter individuare i responsabili di tali atti. Francesco Cannizzaro, leader regionale di Forza Italia e parlamentare, ha affermato: “totale solidarietà a Biasi, mio personale e di tutto il partito. A Roy dico andiamo avanti senza se e senza ma”, evidenzia.

Roy Biasi è candidato alle elezioni regionali in Calabria che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre nella lista di Forza Italia.