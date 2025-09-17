Minacce e citofonate notturne a casa del sindaco di Taurianova, la denuncia di Biasi

Nella mattinata di oggi il sindaco Roy Biasi ha denunciato ai carabinieri della Compagnia di Taurianova un atto intimidatorio subito. Nella notte del 16 settembre intorno alle 2.30, infatti, degli sconosciuti citofonavano a casa del primo cittadino dileguandosi immediatamente. Il sindaco, avendo percepito che si trattava di un gesto intimidatorio – vista l’ora tarda e la circostanza che la sua abitazione è in una zona isolata e senza atre case intorno – ha telefonato immediatamente al 112 che inviava una pattuglia che prontamente interveniva senza poter rilevare la presenza di alcuno.

L’intimidazione si ripeteva la notte successiva

Il controllo dell’Arma si ripeteva la mattina successiva, dando prova di un immediato e idoneo contrasto dell’azione delinquenziale messa in atto contro il primo cittadino che peraltro è candidato al Consiglio Regionale nelle elezioni di ottobre. L’intimidazione si ripeteva la notte successiva e questa volta, oltre a suonare al citofono, veniva adagiato al cancello dell’abitazione un cartello recante una scritta offensiva e minacciosa nei confronti del sindaco.

Accolta la denuncia del sindaco che sin dal primo momento non ha sottovalutato l’azione criminale e articolata subita, gli investigatori dell’Arma stanno già verificando dall’impianto di video sorveglianza la possibilità di poter individuare i responsabili di tali atti che fra l’altro hanno turbato la tranquillità del sindaco e dei suoi famigliari. Roy Biasi è candidato alle imminenti elezioni regionali in Calabria.