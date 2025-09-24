Tajani mette Iacchetti al suo posto: “parla senza sapere. Basta bugie e propaganda”

Ha fatto parecchio discutere la sfuria di Enzino Iacchetti, comico ProPal, che qualche giorno fa a “Carta Bianca” ha minacciato di prendere a pugni Eyal Mizrhai (VIDEO). Iacchetti, non un politico, né un politologo, né un giornalista di guerra, ma volto noto di Striscia la Notizia al pari del Gabibbo e di Ezio Greggio, ha alzato i toni su Gaza accusando il governo italiano di non fare nulla per i palestinesi e rifiutando ogni forma di contraddittorio.

La risposta di Tajani

“Il signor Iacchetti parla senza conoscere le cose“, ha dichiarato Tajani, in collegamento con ‘E’ sempre Cartabianca’ nella puntata di martedì 23 settembre. “Basta bugie. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza“, ha scritto poi nel post attraverso il quale ha condiviso il suo intervento nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

“Non è vero che non abbiamo fatto niente, che la Flotilla si è sostituita al governo… mi permetta di dire la verità. Noi abbiamo mandato decine di tonnellate di beni alla popolazione palestinese, siamo il Paese che al mondo ha accolto il maggior numero di palestinesi rifugiati da Gaza… Non è vero che non abbiamo fatto niente, gli italiani devono sapere la verità. Iacchetti che non conosce niente, fa il comico benissimo, poi si fa eleggere e viene a parlare di politica“, ha detto il titolare della Farnesina.