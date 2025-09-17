“Stronzo, ti prendo a pugni”. Iacchetti a Carta Bianca mostra la natura dei proPal | VIDEO

Enzo Iacchetti a “Carta Bianca” ha dato il peggio di sé. L’attore comico, famoso per essere uno dei volti noti di “Striscia la Notizia” insieme a Ezio Greggio, è intervenuto sulla questione Gaza nel programma serale di Rete 4. I toni sono stati, in pieno stile proPal, alquanto violenti. Nel confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, Iacchetti ha prima sciorinato il pacchetto completo tra genocidio (nonostante anche il governo di sinistra della Gran Bretagna neghi che sia in atto un genocidio), bambini e chi più ne ha più ne metta, poi si è chiuso al dialogo.

Il pensiero unico della sinistra, da seguire dogmaticamente, impossibile da contraddire anche in un programma tv creato su misura per il contraddittorio. Iacchetti lo dice chiaramente “in questa guerra non deve esserci contraddittorio“. Il comico, nemmeno fosse un politologo esperto di questioni geopolitiche e militari, nega ogni forma di confronto all’interlocutore israeliano che, dopo avergli spiegato che parla senza avere cognizione di causa, ha sbottato, davanti all’imposizione di Iacchetti sull’impossibilità di avere un contraddittorio: “lei è fascista“.

E Iacchetti ha perso le staffe: “stronzo, vengo la e ti prendo a pugni“. Il volto della sinistra proPal, che chiede pace a Gaza minacciando di prendere a pugni la gente, che giustifica omicidi politici se la vittima è di destra, che appoggia l’intifada durante le manifestazioni sportive. Bianca Berlinguer ha urlato cercando di far calmare Iacchetti, riportando tutti alla calma, dopo qualche minuto di caos diventato virale sui social e che si può vedere nel video sottostante.