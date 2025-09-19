Spirlì su Gaza: “Olocausto è degli ebrei. Sinistra muta su genocidio armeni e tutsi”

Una sinistra che si interessa solo dei genocidi che fanno più notizia e creano consenso. Nonostante quello a Gaza non sia stato riconosciuto come genocidio anche dalla sinistra stessa. Ma viviamo in un mondo particolare in cui si crede ciecamente alla propaganda di un’organizzazione terroristica e si accusano gli ebrei di volere uno sterminio di massa.

Sull’argomento è intervenuto Nino Spirlì, ex presidente della Regione Calabria, che ha dichiarato attraverso i social: “genocidio è ANCHE quello degli Armeni per mano degli islamici turchi. E quello dei Tutsi, in Rwanda, per mano degli Hutu: Sinistra muta! Olocausto quello degli ebrei, zingari, omosessuali compiuto da Hitler, Stalin, Mao, PolPot, Castro (contenti?)“.