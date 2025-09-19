Sondaggi politici, Renzi: “bene i dati di Casa Riformista in Calabria e Toscana”

“Oggi escono rilevazioni diverse: in Calabria secondo Pagnoncelli è avanti la destra, in Toscana secondo Noto è avanti la sinistra. Vedremo. Ma c’è una cosa interessante. In Calabria si candida la lista Casa Riformista, per la prima volta, e i sondaggi la danno al 5%“, è quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “In Toscana si candida la lista Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente e i sondaggi la danno all’8%. Al di là di tutte le opinioni: se questo contenitore mette insieme davvero tutti i riformisti, senza i personalismi di chi fa solo polemica, con un passo indietro di tutti per prendere la rincorsa insieme, può accadere il miracolo”, rimarca l’ex premier.

“Perché se un simbolo appena presentato sta al 5% in Calabria e all’8% in Toscana vi immaginate che cosa può fare un’operazione nazionale pulita, seria, costruita per tempo? Ohi, avviso ai naviganti calabresi e toscani: io non mi accontento eh, voglio che facciamo di più del 5% e dell’8%. Ma intanto grazie a tutti i candidati che stanno facendo la campagna senza polemiche e con entusiasmo. È bello vedere un popolo che si mette in cammino insieme”, conclude Renzi.