Elezioni Regionali Calabria, il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera: centrodestra al 53,6%, centrosinistra al 45,3%. I DATI dei partiti

Mentre prosegue la campagna elettorale in Calabria in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con comizi, eventi, polemiche e tensioni vari, secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il “Corriere della Sera”, Roberto Occhiuto, governatore uscente del centrodestra e vicesegretario nazionale di Forza Italia, sarebbe al 53,6% mentre Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, candidato del centrosinistra unito, si attesterebbe il 45,3%. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare avrebbe l’1,1%.

Liste

“Il voto di lista – puntualizza Nando Pagnoncelli al Corriere della Sera – vede una battaglia testa a testa per il primo posto tra Fratelli d’Italia (stimata al 16,6%) e Forza Italia (16%). Nel centrodestra si segnala il rischio netto di contrazione dei consensi della Lega, che nelle elezioni precedenti aveva ottenuto l’8,% e oggi è stimata al 3,6%, Complessivamente la coalizione di centrodestra è stimata al 54,5 all’incirca un punto in meno rispetto alle elezioni precedenti. Nella coalizione che sostiene Tridico al primo posto – rimarca Pagnoncelli – troviamo il Pd con il 15%, seguito dal Movimento 5 Stelle stimato al 10%, in crescita rispetto alle Regionali precedenti”. “Complessivamente le forze del campo largo potrebbero ottenere il 44%, qualcosa in più rispetto alle consultazioni di quattro anni fa. Si tratterà naturalmente di verificare l’impatto delle ultime settimane di campagna”, evidenzia Pagnoncelli.