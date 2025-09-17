Sinner, Kirk e Carlo Acutis. Fedez ne ha per tutti! E la rima sulla Schlein con “gli amici ebrei”…

Dopo la polemica che lo ha accompagnato per il concerto di Cittanova, Fedez torna a far parlare di sé a 3 giorni dalla doppia data del Forum di Assago prevista per il 19 e 20 settembre. E lo fa con una serie di rime ficcanti. Il rapper milanese ha pubblicato un post Instagram che sembra anticipare un nuovo brano, nel quale sono presenti diverse barre legate a temi di attualità parecchio recenti: dall’omicidio di Charlie Kirk alla popolarità di Sinner, dalla canonizzazione di Carlo Acutis alla questione palestinese con alcuni riferimenti a Elly Schlein.

Fedez e le rime contro Schlein, Sinner, il Papa e Carlo Acutis

Il testo pubblicato da Fedez inizia con un attacco a “EsseMagazine”, rivista musicale con la quale ha avuto alcuni conflitti in passato: “ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo ‘EsseMagazine’, quindi prima di iniziare una cosa importante… vaffanculo ad ‘EsseMagazine’”.

Presente un riferimento al femminismo e al revenge porn: “ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone. La polizia postale non le farà una sega. Qui scatta l’arresto solo per una sega“.

Due le stoccate alla Chiesa: la prima sulla recente canonizzazione di Carlo Acutis: “hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie”; la seconda riguarda direttamente il Papa, con riferimento all’omicidio di Charlie Kirk e all’aborto: “hanno sparato ad un antiabortista americano. Oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano!”.

Fedez, che negli ultimi tempi è apparso più tenero con la destra e più critico con la sinistra, non ha risparmiato “avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? ‘Lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei’”.

Infine, il rapper ha preso di mira il tennista Jannik Sinner, con una frase destinata a suscitare polemiche: “l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“.

Fedez su Sinner: “è una critica al fanatismo italiano. Jannik? Le tasse…”

“Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa… non lo seguo“. Fedez, a La Zanzara, è intervenuto per fare chiarezza sulle rime che hanno preso di mira Jannik Sinner su Jannik. “È compito del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò“, ha aggiunto.

Su Sinner, Fedez ha aggiunto: “non mi interessa conoscerlo. Lui è un grandissimo che sta a Monaco e non paga le tasse qua, è molto più ricco di me“. Cruciani lo incalza: “potessi farlo pure tu, lo faresti“. Fedez ironizza: “numero uno. Ma subito. Chi mette il becco in quello che succede in questo Paese poi però non può stare a Montecarlo, mi sentirei meno in diritto di pontificare“. Poi conclude: “secondo me a Jannik non frega niente (non proprio così, ndr) di come vanno le cose in Italia. È altoatesino, vive a Montecarlo…“.