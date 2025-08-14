Fedez a Cittanova, Parpiglia: “strapagato nella terra della disoccupazione. 1 ora di dj set e disorganizzazione”

StrettoWeb

Non si placa, anche a concerto finito, la polemica per l’esibizione di Fedez alla Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista reggino che, oltre ad avere lanciato qualche frecciata a Fedez sull’aver definito la sagra una “manifestazione” e aver ironizzato sullo stocco, ha puntato il dito contro l’organizzazione per la disorganizzazione e, soprattutto, per un cachet esagerato pagato nella “terra della disoccupazione.”

“La colpa non è di Fedez che confonde la sacralità culturale della sagra chiamandola MANIFESTAZIONE (no caro Federico non eri in piazza con il M5S) o che prova per la prima volta lo ‘stocco’ e dice: ‘DEVO DIRE CHE È BUONO PER FORZA’ e grazie ti hanno strapagato (a me risulta 70 k altri scrivono 100 k); dicevo… LUI FA BENE intasca e ciao. Il problema è che in una terra MARTORIATA dalla disoccupazione, si scelga di spender i soldi così! Questo resterà sempre il grande buco ‘calabrese’ irrisolvibile!”, ha scritto sui social Parpiglia.

“Detto ciò: era un Dj set quindi karaoke con base con canzoni ripetute più volte. Sicurezza inesistente, audio pietoso, gente che inquadrava i muri per l’errata posizione del palco. Durata totale un’ora del tutto… fate i conti di quanto gli è stato donato al minuto in soldi.

Chi ha organizzato una roba simile? Indagheremo promesso perché da calabrese mi girano le palle.

Per quanto riguarda i ‘giornalisti’, categoria che lui attacca perché nella sua testa si sente Montanelli, non ha capito un piccolo particolare: nessuno lo ha criticato perché andasse alla Sagra. Per rientrare dai grossi cachet presi alla firma dei contratti, vanno tutti i cantanti alle sagre (da GigiDag a Ghali), la polemica era incentrata proprio sul cachet nella terra della disoccupazione – disperazione! Ma parlare di questo a Fedez non conviene, come al solito.

P.S. ragazzo (Federico) sono lontani i tempi in cui grazie a J-Ax riempivi San Siro, almeno questo ammettilo, con o senza peperoncino“, ha concluso.