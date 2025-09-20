Serie C: il Crotone batte il Siracusa (sempre più ultimo), pari Cosenza. Risultati e classifica aggiornata

Serie C in campo nel weekend per la 5ª giornata. Oggi in programma cinque partite, tutte alle 17.30. Regna l’equilibrio, vince soltanto il Crotone, che regola per 2-0 il Siracusa, alla quinta sconfitta su cinque. La gara, però, si sblocca solo nel finale, per via delle reti di Cargnelutti e Gomez tra 76′ e 82′. Il Cosenza pareggia, la settimana dopo il poker al Catania: 1-1 a Caserta, con Garritano che segna all’ora di gioco rispondendo a Kallon, in gol alla mezz’ora. Il Catania non sfonda in casa e fa 0-0 contro il Sorrento. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia 0-0

Casertana-Cosenza 1-1

Catania-Sorrento 0-0

Crotone-Siracusa 2-0

Latina-Monopoli 1-1

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani

Casarano-Cavese

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salernitana

Potenza-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 10 Catania 10* Monopoli 10* Benevento 9 Crotone 8* Casarano 7 Casertana 7* Cosenza 6* Audace Cerignola 6* Giugliano 5 Potenza 5 Picerno 5 Foggia 5* Latina 4* Altamura 4 Atalanta U23 4 Trapani 2 (-8) Cavese 2 Sorrento 2* Siracusa 0*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª Giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30

Cavese-Latina

Cosenza-Giugliano

Foggia-Casertana

Salernitana-Audace Cerignola

Siracusa-Potenza

Ore 20.30

Trapani-Catania

Ore 20.45

Atalanta U23-Crotone

Monopoli-Altamura

Picerno-Benevento