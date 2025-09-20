Serie C: il Crotone batte il Siracusa (sempre più ultimo), pari Cosenza. Risultati e classifica aggiornata

Serie C in campo nel weekend per la 5ª giornata. Oggi in programma cinque partite, tutte alle 17.30. Regna l’equilibrio, vince soltanto il Crotone, che regola per 2-0 il Siracusa, alla quinta sconfitta su cinque. La gara, però, si sblocca solo nel finale, per via delle reti di Cargnelutti e Gomez tra 76′ e 82′. Il Cosenza pareggia, la settimana dopo il poker al Catania: 1-1 a Caserta, con Garritano che segna all’ora di gioco rispondendo a Kallon, in gol alla mezz’ora. Il Catania non sfonda in casa e fa 0-0 contro il Sorrento. Di seguito risultati e classifica.
Risultati 5ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 20 settembre
Ore 17:30
Audace Cerignola-Foggia 0-0
Casertana-Cosenza 1-1
Catania-Sorrento 0-0
Crotone-Siracusa 2-0
Latina-Monopoli 1-1
Domenica 21 settembre
Ore 15:00
Altamura-Trapani
Casarano-Cavese
Ore 17:00
Benevento-Atalanta U23
Ore 17:30
Giugliano-Salernitana
Potenza-Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 10
- Catania 10*
- Monopoli 10*
- Benevento 9
- Crotone 8*
- Casarano 7
- Casertana 7*
- Cosenza 6*
- Audace Cerignola 6*
- Giugliano 5
- Potenza 5
- Picerno 5
- Foggia 5*
- Latina 4*
- Altamura 4
- Atalanta U23 4
- Trapani 2 (-8)
- Cavese 2
- Sorrento 2*
- Siracusa 0*
*1 partita in più
Prossimo turno Serie C girone C, 5ª Giornata
Mercoledì 24 settembre
Ore 18.30
Cavese-Latina
Cosenza-Giugliano
Foggia-Casertana
Salernitana-Audace Cerignola
Siracusa-Potenza
Ore 20.30
Trapani-Catania
Ore 20.45
Atalanta U23-Crotone
Monopoli-Altamura
Picerno-Benevento