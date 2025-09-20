Serie C: il Crotone batte il Siracusa (sempre più ultimo), pari Cosenza. Risultati e classifica aggiornata

I risultati del sabato della 5ª giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata

Crotone Cargnelutti

Serie C in campo nel weekend per la 5ª giornata. Oggi in programma cinque partite, tutte alle 17.30. Regna l’equilibrio, vince soltanto il Crotone, che regola per 2-0 il Siracusa, alla quinta sconfitta su cinque. La gara, però, si sblocca solo nel finale, per via delle reti di Cargnelutti e Gomez tra 76′ e 82′. Il Cosenza pareggia, la settimana dopo il poker al Catania: 1-1 a Caserta, con Garritano che segna all’ora di gioco rispondendo a Kallon, in gol alla mezz’ora. Il Catania non sfonda in casa e fa 0-0 contro il Sorrento. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia 0-0
Casertana-Cosenza 1-1
Catania-Sorrento 0-0
Crotone-Siracusa 2-0
Latina-Monopoli 1-1

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani
Casarano-Cavese

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salernitana
Potenza-Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 10
  2. Catania 10*
  3. Monopoli 10*
  4. Benevento 9
  5. Crotone 8*
  6. Casarano 7
  7. Casertana 7*
  8. Cosenza 6*
  9. Audace Cerignola 6*
  10. Giugliano 5
  11. Potenza 5
  12. Picerno 5
  13. Foggia 5*
  14. Latina 4*
  15. Altamura 4
  16. Atalanta U23 4
  17. Trapani 2 (-8)
  18. Cavese 2
  19. Sorrento 2*
  20. Siracusa 0*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª Giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30
Cavese-Latina
Cosenza-Giugliano
Foggia-Casertana
Salernitana-Audace Cerignola
Siracusa-Potenza

Ore 20.30
Trapani-Catania

Ore 20.45
Atalanta U23-Crotone
Monopoli-Altamura
Picerno-Benevento

