Il Catania attacca ma non sfonda (e rischia anche il capitombolo): solo 0-0 contro il Sorrento davanti ai 16 mila del Massimino

Gioca, attacca, crea occasioni, ma fa solo 0-0. E rischia anche di perdere. Solo pari a reti bianche, questo pomeriggio, per il Catania, che contro il Sorrento non sfonda e alla fine si deve accontentare di un solo punto. Diverse le chance prodotte, al netto di un avversario più passivo, ma a mancare è il gol. C’è la reazione, dopo lo stop di Cosenza, e si torna anche a lasciare la porta inviolata, ma l’attacco è spuntato dopo le undici reti delle prime tre.

La partita

Prima fase di studio della gara, senza grandi emozioni. A metà primo tempo, però, dopo aver iniziato a prendere un po’ di metri, il Catania si avvicina con insistenza dalle parti del portiere ospite: ci provano Di Tacchio in girata, Jimenez, Forte e poi Cicerelli su punizione, ma il portiere e l’imprecisione non permettono agli etnei di pungere. Nel momento migliore dei padroni di casa, e al primo vero affondo pericoloso, il Sorrento si guadagna un calcio di rigore, con Dini che atterra un avversario in area. Quest’ultimo, però, si mette i guantoni da Spider Man e para il penalty a D’Ursi, facendo esplodere gli oltre 16 mila del Massimino. Il primo tempo dunque si conclude così, sullo 0-0.

Cambia poco nella ripresa: il Catania tocca ma non sfonda. Ci provano Ierardi, Cicerelli, Lunetta, Di Gennaro e Casasola, ma il risultato non si sblocca. Il Sorrento si difende e i cambi di Toscano non sortiscono gli effetti sperati. Nel finale, altro possibile rigore per i campani, poi annullato dall’FVS, mentre mister Toscano si becca il rosso dalla pancina. Ai tifosi etnei, autori di una bellissima coreografia ad inizio gara, resta l’amaro in bocca per una gara dominata ma non vinta. Ed è solo uno il punto nelle ultime due gare, anche se Toscano può dirsi più tranquilla per la buona reazione dopo la brutta sconfitta a Cosenza.

Risultati 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia 0-0

Casertana-Cosenza 1-1

Catania-Sorrento 0-0

Crotone-Siracusa 2-0

Latina-Monopoli 1-1

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani

Casarano-Cavese

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salernitana

Potenza-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 10 Catania 10* Monopoli 10* Benevento 9 Crotone 8* Casarano 7 Casertana 7* Cosenza 6* Audace Cerignola 6* Giugliano 5 Potenza 5 Picerno 5 Foggia 5* Latina 4* Altamura 4 Atalanta U23 4 Trapani 2 (-8) Cavese 2 Sorrento 2* Siracusa 0*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª Giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30

Cavese-Latina

Cosenza-Giugliano

Foggia-Casertana

Salernitana-Audace Cerignola

Siracusa-Potenza

Ore 20.30

Trapani-Catania

Ore 20.45

Atalanta U23-Crotone

Monopoli-Altamura

Picerno-Benevento