Scontri ProPal a Torino, Tajani: “violenza non allevia le sofferenze a Gaza”

Nella giornata di ieri, la manifestazione ProPal di Torino è degenerata in scontri e violenza. I manifestanti sono venuti a contatto con la polizia come era già successo alla stazione di Milano. Dalla festa di Forza Italia a Terme di Telese, provincia di Benevento, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato i fatti di Torino sottolineando come la violenza in Italia non cambierà le sorti di Gaza.

“L’obiettivo è la pace, sempre e comunque. È quello che stiamo facendo come governo e che stiamo facendo come Forza Italia, battendoci anche per la pace interna. Quindi basta violenze, anche quelle che abbiamo visto ieri attorno all’aeroporto di Torino: è inaccettabile l’aggressione alle Forze dell’ordine, non serve questo ad alleviare certamente le sofferenze del popolo palestinese“.