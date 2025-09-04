Scilla, Lungomare e non solo. Amoruso torna a Reggio Calabria e non dimentica: “emozioni, ricordi e panorami che non smettono mai di sorprendermi”

Sabato scenderà in campo insieme ad altri campioni per il terzo raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”, ma Nicola Amoruso a Reggio Calabria è ovviamente di casa, e dunque ha deciso di tornare sullo Stretto con qualche giorno di anticipo. Insieme a German Denis e Ciccio Cozza ha fatto un salto in alcuni luoghi iconici della città. Sui social, l’ex attaccante ha postato alcune immagini: è stato a Scilla, sul Lungomare e non solo. Accanto a una delle immagine postate, ha scritto: “Emozioni, ricordi e panorami che non smettono mai di sorprendermi thanks Reggio”. In alto la gallery con le immagini postate.