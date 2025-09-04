“Serie A – Operazione Nostalgia”, che trio! Amoruso, Denis e Cozza a Reggio Calabria: “siamo pronti, vogliamo il Granillo pieno”

Due hanno giocato insieme, ma pensate che attacco poteva essere con la presenza del terzo. German Denis e Nicola Amoruso sono già a Reggio Calabria, hanno raggiunto Ciccio Cozza per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” di sabato sera. Al “Granillo”, insieme a loro tre, ce ne saranno altri 37 (tutti annunciati, ma c’è l’attesa su due misteriosi). Giocheranno una partita alla presenza di tanti altri campioni, tra cui Totti, Baggio e Trezeguet.

In un video pubblicato da “Serie A – Operazione Nostalgia”, i tre si sono filmati insieme. “Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati a Reggio e siamo pronti per sabato, vi aspettiamo numerosi” ha detto Denis. “Tutti presenti e Forza Reggina” ha aggiunto Cozza. Poi l’augurio di Amoruso: “Ciao a tutti, non mancate, vogliamo vedere il Granillo pieno”.