Schlein (Pd): “siamo più forti della destra. Quando andremo al governo riconosceremo lo stato di Palestina”

“Noi li batteremo. I sondaggi dicono che tutte le forze alternative al governo sono più forti delle destre. Quindi li batteremo”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, in collegamento con In Onda, su La7, commentando i sondaggi Swg. “Quando andremo al governo, perché noi andremo al governo, la prima cosa che faremo sarà mettere cinque miliardi in più per infermieri e medici. La seconda cosa sarà il salario minimo. E subito riconosceremo lo Stato di Palestina”, rimarca il segretario del Pd.