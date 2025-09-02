Sondaggi politici, le intenzioni di voto dei partiti in vista delle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana | DATI

Mentre i partiti sono al lavoro per comporre le liste ed in campagna elettorale in vista delle regionali che si terranno in autunno, SWG per conto di La7, divulga un sondaggio che può essere indicativo per le imminenti elezioni nelle Marche (28-29 settembre), in Calabria (5-6 ottobre), Toscana (12-13 ottobre). In testa Fratelli d’Italia con un +0.3% rispetto all’ultimo dato del 28 luglio, e si attesta al 30,2%. Scende il Partito Democratico con un -0,4% rispetto a un mese fa che lo porta al 22% dei consensi.
Sostanzialmente stabili le altre forze politiche: il Movimento 5 Stelle al 13.3%, Forza Italia all’8,2%. La Lega si attesta all’8,6%. Più o meno stabile Alleanza Verdi – Sinistra al 6,7%, mentre Azione si attesta al 3,5%, Italia Viva al 2,5%, +Europa al 2,1% e Noi Moderati all’1%.