Schlein, Bersani e Tridico a Crotone: “destra arrogante, Meloni ironizza sul reddito di dignità”

Comizio in piazza a Crotone per Elly Schlein, leader del Pd, Pierluigi Bersani, già segretario nazionale del Pd, e Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito. “La piazza questa sera è la risposta all’arroganza di questa destra. Meloni è venuta in Calabria non per ascoltare la gente, ma per sostenere un candidato indagato per corruzione. È arrivata qui a fare passerelle e a prendersela con gli ultimi, mentre la Calabria affonda tra ospedali chiusi, strade distrutte e giovani costretti a scappare”, rimarca Tridico.

“Ha persino trovato il coraggio di ironizzare sul reddito di dignità, quando il suo governo lascia famiglie intere senza lavoro, senza cure, senza prospettive. Questa non è politica: è disprezzo verso chi vive ogni giorno la fatica di arrivare a fine mese. Gli sciacalli veri sono loro, che vengono a chiedere voti dopo aver depredato le risorse di questa terra e ridotto la Calabria allo stremo. Il 5 e 6 ottobre i calabresi hanno l’occasione di mandarli a casa una volta per tutte”, conclude Tridico.