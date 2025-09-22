Schlein a Vibo Valentia: “basta ai crimini a Gaza e Cisgiordania”

“Non smettiamo mai di occuparci della sofferenza di chi sta intorno a noi, al di là dei nostri confini e anche da qui, oggi, alziamo una voce per dire basta ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. E forza a quegli attivisti della Flottiglia che stanno tentando di sbloccare un blocco criminale portando aiuti, cibo e medicine a chi gli ospedali se li ha visti bombardare in questi mesi, violando ogni norma del diritto internazionale che il nostro Paese aveva contribuito a scrivere nella storia”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd Elly Schlein che oggi ha visitato l’ospedale di Vibo Valentia.

“E allora teniamo insieme le ingiustizie che colpiscono chiunque anche fuori dai nostri confini, anche gli ucraini oltre ai palestinesi e tutte le vittime delle guerre che purtroppo sono tante intorno a noi. Questa è la nostra visione e se vi chiedete da dove arriva, perché non puoi costruire un futuro migliore se non conoscere in memoria del tuo passato, diciamo che arriva dai valori della nostra meravigliosa Costituzione, che come tutti noi è orgogliosamente antifascista”, conclude Schlein.