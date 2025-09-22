Elly Schlein a Vibo Valentia: “siamo pronti a governare la Calabria, ecco come manderemo a casa Occhiuto”

Prosegue il tour di Elly Schlein in Calabria. Poco fa, davanti all’ospedale di Vibo Valentia, con al fianco il segretario regionale Nicola Irto, il segretario provinciale Teresa Esposito ed il sindaco Enzo Romeo, ha detto: “insistiamo sul diritto al lavoro, sul diritto alla scuola, su un salario minimo che dia più tutele ai lavoratori perché sotto i nove all’euro all’ora non è lavoro, ma sfruttamento”. “Occhiuto come si batte? Parlando di temi delle persone, si batte con candidati credibili come Pasquale Tridico. La nostra campagna è fatta di proposte chiare contro le promesse mancate di questa destra. Occhiuto si batte anche andando a votare”, rimarca Schlein.

“Noi siamo pronti e siamo casa per casa, strada per strada per convincere tutte le persone con una coalizione unita”, conclude il leader del Partito Democratico.