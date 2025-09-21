Schlein a San Giovanni in Fiore: “difendiamo la sanità pubblica, la destra la sta smantellando”

Il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, è intervenuta a San Giovanni in Fiore per un comizio elettorale davanti all’ospedale cittadino. Il leader dem era accompagnata dal senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd, mentre mancava il candidato presidente Pasquale Tridico, fuori regione per festeggiare il 50° compleanno. “La destra sta smantellando la sanità pubblica. Basta chiudere i rubinetti delle risorse per svuotare i reparti e spingere i cittadini verso il privato”, ha dichiarato Schlein.

“Non è accettabile aspettare due ore un’ambulanza, non è accettabile morire così. C’è un diritto scritto nella Costituzione, l’articolo 32, che garantisce a tutti la salute”, rimarca il leader del Pd. Schlein ha ricordato Serafino Congi, morto nei mesi scorsi per un presunto ritardo dell’arrivo di un’ambulanza.