Elly Schlein arriva in Calabria ma Tridico è fuori regione per festeggiare il 50° compleanno, polemiche e malumori

Premettendo che ognuno è libero di festeggiare il compleanno dove vuole e con chi vuole, perchè la libertà è un valore fondamentale, resta alquanto grottesco il comportamento di Pasquale Tridico. Il candidato presidente del centrosinistra unito, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, nella giornata in cui Elly Schlein arriva in Calabria per rilanciare la campagna del campo progressista, è fuori regione, pare sia a Bruxelles, per festeggiare il suo 50° compleanno (tanti auguri al Prof. Tridico).

L’assenza dell’ex presidente Inps (tornerà in regione in nottata o al massimo domani mattina) non è passata inosservata agli eventi in cui il leader Dem era protagonista sia a San Giovanni in Fiore e sia a Cosenza, tanto da provocare alcuni malumori all’interno della coalizione. Un malinteso tra i due? Mancanza di comunicazione tra i vari staff? Dall’entourage di Tridico fanno sapere che domani il candidato presidente sarà al fianco di Schlein per le varie tappe in Calabria.

L’ironia di Straface

Dal centrodestra arriva la bordata e la polemica di Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia: “Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio. Da settimane il candidato del centrosinistra ci manifesta con grande insistenza e ripetitività il suo amore per la Calabria, come se avesse qualcosa da dimostrare o da farsi perdonare. Ciascuno di noi ama la propria terra, ma raramente usa toni così smielati e melodrammatici“.

“Ad ogni modo, ognuno è ovviamente libero di esprimersi e comunicare come meglio crede. Oggi nella nostra Regione è una bella domenica di sole, sembra estate, è 21 settembre, siamo in piena campagna elettorale, ed è anche il compleanno di Pasquale Tridico. Auguri al professore, e una piccola curiosità: in quale splendida località della nostra Calabria sta festeggiando i suoi 50 anni? Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio”, conclude Straface.