Rutte appoggia Trump: “abbattere jet russi su cieli Nato”. Russia: “se succede sarà guerra”

Donald Trump non ha utilizzato mezzi termini nei giorni scorsi dichiarando che è giusto abbattere i jet russi che sconfinano nello spazio aereo dei Paesi della Nato. Una decisione che oggi Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha scelto di appoggiare. “Sono totalmente d’accordo con il presidente Trump: se così fosse necessario“, ha detto Rutte in un’intervista a Fox News.

La Russia: “se nostri jet abbattuti sarà guerra”

Intervistato dal canale di notizie Rtl, Alexey Meshkov, ambasciatore russo in Francia, ha dichiarato che se un jet russo dovesse essere abbattuto dalla Nato nel suo spazio aereo, si scatenerebbe una “guerra”.

“Sapete, ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, deliberatamente o meno, ma succede abbastanza spesso, dopodichè non vengono abbattuti“, ha affermato l’ambasciatore, senza fornire esempi.