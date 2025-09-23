Trump incontra Zelensky: “Paesi Nato abbattano jet russi che sconfinano”

Donald Trump non ha mezze misure e ha invitato i Paesi Nato ad abbattere i caccia russi che sconfinano nei loro territori. Donald Trump lo ha detto durante l’incontro odierno con il presidente Volodymyr Zelensky. Il Tycoon ha definito il suo omologo ucraino “un grand’uomo” e ha affermato che “sta combattendo in modo incredibile“. Il leader della Casa Bianca ha voluto sottolineare che gli ucraini “sono molto coraggiosi“.

“Nutriamo grande rispetto per la lotta che l’Ucraina sta combattendo, è davvero incredibile“, ha aggiunto. “Voglio dire, stanno combattendo e questa è una guerra che dura da tre anni e mezzo. La gente pensava che sarebbe finita in fretta perché la Russia è una grande potenza militare ma l’Ucraina, vi dico, sono buoni combattenti“.