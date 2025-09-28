Risultati 1ª Giornata Serie B Interregionale: Viola ko all’esordio, a Monopoli il big match contro Ragusa | CLASSIFICA

I risultati della 1ª Giornata di Serie B Interregionale: la Viola perde contro Brindisi, Monopoli batte Ragusa nel big match, volano Matera e Catanzaro

Brindisi-Viola
Foto di Paola Selicato

Esordio amaro per la Viola nella prima giornata di Serie B Interregionale. Neroarancio sconfitti a Brindisi all’overtime. Non stecca, invece, Monopoli, la grande favorita del torneo che batte Ragusa (altra squadra da tenere d’occhio) nel big match inaugurale. Matera firma 97 punti dimostrandosi, come da previsioni, parecchio talentuosa davanti: se trova equilibrio nelle due fasi… occhio.

Vince Catanzaro guidata da Tyrtyshnik (18 punti). Successi per Corato, Molfetta e Barcellona. Turno di riposo per Messina.

Risultati 1ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 27 settembre

Ore 18:00

Brindisi-Viola 80-73

Domenica 28 settembre

Ore 17:00

Monopoli-Ragusa 71-63

Ore 18:00

Bari-Corato 69-70
Molfetta-Castellaneta 96-93
Catanzaro-Milazzo 75-66
Rende-Matera 84-97
Barcellona-Mola 69-61

Ha riposato: Messina

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Matera 2
  2. Catanzaro 2
  3. Monopoli 2
  4. Barcellona 2
  5. Brindisi 2
  6. Molfetta 2
  7. Corato 2
  8. Bari 0
  9. Castellaneta 0
  10. Viola 0
  11. Mola 0
  12. Ragusa 0
  13. Milazzo 0
  14. Rende 0
  15. Messina 0*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 2ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 5 ottobre

Ore 18:00

Corato-Catanzaro
Messina-Rende
Matera-Monopoli
Viola-Molfetta
Castellaneta-Barcellona
Ragusa-Bari

Ore 18:30

Milazzo-Brindisi

Riposa: Mola

