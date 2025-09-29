Reggio Calabria, un lettore segnala: “perché le luci del tapis roulant restano accese giorno e notte? Serve più attenzione alla manutenzione e all’efficienza”

Un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella, da tempo impegnato nelle segnalazioni relative al decoro urbano e alla manutenzione in città, interroga l’amministrazione Falcomatà sul funzionamento continuo e apparentemente non regolato dei tapis roulant installati in città. Già nei giorni scorsi avevamo segnalato sempre un disservizio legato al tapis roulant che dopo anni di stop è ritornato in funzione ma per pochissimo tempo in quanto una parte dell’impianto, la rampa a salire, risulta ferma tra l’altro anche la scala più comoda per i cittadini di Reggio Calabria.

Di seguito la segnalazione di Di Bella: “Da cittadino che ha competenze nella manutenzione mi chiedo come sia possibile mantenere i tapis roulant attivi per ore, anche quando non vi è alcun passaggio pedonale. Sarebbe sufficiente installare dei sensori di movimento per attivarli solo in presenza di utenti, risparmiando energia e limitando l’usura dei motori. A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità: le luci restano accese giorno e notte, soprattutto nella parte terminale dell’impianto, vicino alle scale che da tempo attendono l’apertura, nonostante i tanti annunci e le successive sospensioni. Preoccupazione anche per un tratto già guasto e transennato, con il timore che possa rappresentare l’inizio di un progressivo deterioramento dell’intera struttura”.