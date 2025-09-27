Reggio Calabria, il tapis roulant torna a fermarsi: dopo anni di stop, è di nuovo guasto a poche settimane dalla riattivazione | FOTO

Non c’è pace per il tapis roulant di via Giudecca a Reggio Calabria, uno degli impianti di mobilità urbana che avrebbe dovuto rappresentare una soluzione pratica per collegare il centro con le zone più alte della città. Dopo anni di inattività, l’impianto era stato finalmente rimesso in funzione solo poche settimane fa, ma già oggi i cittadini si trovano di fronte all’ennesima delusione.

Il tapis roulant, che avrebbe dovuto agevolare spostamenti quotidiani di residenti, studenti e turisti, è nuovamente fermo. Una parte del tapis roulant è fuori servizio e risulta chiuso con del nastro e coni di segnalazione, impedendo il transito.

La situazione ha destato non poca indignazione tra i reggini, che da tempo denunciano la gestione discontinua e inefficace di un’infrastruttura costata milioni di euro e che, invece di facilitare la vita quotidiana e gli spostamenti dal lungomare o dal Corso alla zona alta della città, è diventata simbolo di malfunzionamenti e abbandono.

Molti cittadini sottolineano come il tapis roulant, se ben gestito e mantenuto, potrebbe rappresentare un servizio prezioso per migliorare la mobilità pedonale in città, soprattutto in un’area centrale e turistica come quella. Invece, i continui stop e le lunghe attese per le riparazioni ne hanno minato l’utilità e la credibilità.