Reggio Calabria, strada di vico Ferruccio ripulita dopo 15 giorni: il ringraziamento di un lettore a StrettoWeb

“Spett.le redazione, stamane hanno raccolto tutto e ripulito la strada vico Ferruccio, Sicuramente merito della Vs. pubblicazione dato che dopo varie segnalazioni pregresse alla ditta il problema non si era risolto. Grazie ancora nella speranza che il servizio proceda regolarmente. Cordialmente”. E’ questa la segnalazione di un lettore che ci ringrazia in quanto dopo la segnalazione di StrettoWeb finalmente si è provveduto a ripulire la strada vico Ferruccio a Reggio Calabria che da 15 giorni versava in condizioni pietose.