“Buongiorno spett.le Redazione, ci rivolgiamo a voi per dar voce alle problematiche di igiene ambientale nella zona via Ferruccio di Reggio Calabria. Dopo ripetute segnalazioni al servizio preposto, persiste il disservizio di mancata raccolta della spazzatura da oltre 15 giorni. Magari vista l’efficacia del vs. canale sarà la volta buona. Grazie in ogni caso anche a nome dei residenti. Buon lavoro”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb e cittadino di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, rifiuti non raccolti da oltre 15 giorni in via Ferruccio: la denuncia dei residenti
Una segnalazione giunta a StrettoWeb evidenzia gravi problemi di igiene ambientale nella zona, nonostante le ripetute richieste d’intervento ai servizi preposti
