Reggio Calabria, pavimento riparato cede nuovamente. Sorical precisa: “per i ripristini è necessario che il terriccio si asciughi”

Era stata riparata, ma è collassata. Il riferimento è alla pavimentazione di un tratto di strada di via Nazionale Pentimele, precisamente nella zona adiacente al numero civico 145 (di fronte al sottopasso per il Parco Pentimele). A segnalare il disservizio, e la nuova buca formatasi, un cittadino di Reggio Calabria, che aveva scritto alla redazione di StrettoWeb. La Sorical, che aveva effettuato l’intervento, ha risposto a StrettoWeb precisando: “i ripristini non si possono fare subito, ma bisogna aspettare che il terriccio si asciughi per evitare che si formino nuove buche”.