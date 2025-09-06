Reggio Calabria, cede la pavimentazione in via Nazionale Pentimele: una riparazione si trasforma in voragine

Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione in cui versa via Nazionale Pentimele, precisamente nella zona adiacente al numero civico 145 (di fronte al sottopasso per il Parco Pentimele). Nella strada, nella quale era stata effettuata una riparazione dalla Sorical attraverso una ditta incaricata, la pavimentazione è collassata. Ne rimane una buca enorme allagata, con relativo pericolo per i mezzi in transito.

“Questa foto di oggi è relativa a una riparazione che la Sorical dopo 4 mesi ha fatto fare a una ditta e oggi, come si vede, la pavimentazione e collassata facendo rimanere una buca ‘asfaltata’ con molto pericolo per i mezzi in transito“, afferma il lettore.