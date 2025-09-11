Reggio Calabria, l’inaugurazione della segreteria politica di Falcomatà e l’ironia di Pasquale Caprì | VIDEO

All’inaugurazione della segreteria politica del sindaco Giuseppe Falcomatà, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 marzo, non poteva mancare l’ironia dilagante di Pasquale Caprì, grande imitatore del primo cittadino. Immancabile una gag: “ho visto confusione lungo questa via e sicuramente ci sarà un’inaugurazione, e di conseguenza il primo cittadino deve essere presente. E’ l’inaugurazione della sede del sindaco? Io non ne sapevo nulla”.

Successivamente, in sala, è proprio il Giuseppe Falcomatà a salutare calorosamente Pasquale Caprì a cui è stato tributato un applauso.