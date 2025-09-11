Reggio Calabria, inaugurata la segreteria politica di Falcomatà: “abbiamo risanato la città” | FOTO e INTERVISTA

E’ stata inaugurata, in via Magna Grecia a Reggio Calabria, la segreteria politica del sindaco Giuseppe Falcomatà, candidato alle elezioni regionali, nella lista del Partito Democratico, del prossimo 5 e 6 ottobre. “Oggi, qui, ci sono tante persone che hanno accompagnato la mia esperienza politica in tutti questi anni. Reggio + una città che merita fiducia e deve avere un peso maggiore. Le deleghe alla città metropolitana? Devono essere assegnate il prima possibile. Sono sicuro che il centrosinistra tornerà a governare la regione”, rimarca Falcomatà.

“Cosa abbiamo fatto per Reggio Calabria? Abbiamo risanato la città e nella pubblica amministrazione abbiamo azzerato il precariato, assumendo 200 giovani professionisti. Opere pubbliche? Abbiamo 1 miliardo di lavori”, conclude Falcomatà.