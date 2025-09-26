Reggio Calabria, incredibile al Lido Comunale: grosso incendio appiccato ai sacchi di rifiuti che il Comune ha abbandonato 20 giorni fa! Danni enormi | FOTO LIVE

Solo pochi giorni fa, avevamo riportato su StrettoWeb le segnalazioni dei cittadini riguardo ai sacchi di rifiuti abbandonati al Lido Comunale di Reggio Calabria, lasciati incustoditi per oltre venti giorni. Dopo un estate in cui il Lido Comunale era stato in condizioni pietose di degrado e sporcizia, in occasione delle Festività Mariane, avevano provveduto a ripulire grossolanamente lasciando però i sacchi con i rifiuti raccolti, abbandonati fuori dalla struttura e poco fa gli stessi sono stati dati alle fiamme.

L’incendio di oggi ovviamente sta creando danni notevoli alla struttura esterna del Lido e soprattutto sta rendendo l’aria irrespirabile in tutta la zona. Una struttura quella del Lido che dovrebbe essere gestita e mantenuta in condizioni ottimali vista anche la posizione strategica per cittadini e turisti e invece è un ricettacolo di rifiuti, erbacce e alloggio per barboni. I residenti e i turisti continuano a denunciare l’incuria e il degrado della zona, chiedendo un’azione concreta per risolvere il problema. La persistente presenza dei rifiuti solleva interrogativi sulla gestione dei servizi di raccolta e sul rispetto degli impegni presi dalle istituzioni locali.

In attesa di un intervento risolutivo, i cittadini auspicano che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione le loro preoccupazioni e agiscano tempestivamente per garantire la pulizia e la sicurezza del Lido Comunale.