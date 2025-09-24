Reggio Calabria, i cittadini segnalano: “sacchi abbandonati al Lido Comunale da 20 giorni”

Continuano le segnalazioni dei cittadini sul degrado in città, questa volta è riferito al Lido Comunale, simbolo della città ma spesso al centro di polemiche per lo stato di incuria. Dopo le pulizie “approssimative” effettuate tra il 5 e il 12 settembre, l’area è tornata nel mirino. Alcuni cittadini hanno denunciato che, dopo un’estate di degrado in cui la spiaggia e la zona antistante la struttura sarebbe rimasta sporca anche durante la presenza di turisti, gli interventi di pulizia sono stati effettuati in vista dei fuochi di Festa di Madonna, tradizionale appuntamento di settembre. Ma a distanza di una settimana, i sacchi raccolti sarebbero ancora accatastati in spiaggia.

“Abbiamo assistito a una parziale sistemazione solo per l’evento – raccontano i cittadini– ma da allora i rifiuti sono rimasti lì, come se il lavoro non fosse mai stato completato. Non è possibile che il nostro Lido, frequentato da cittadini e visitatori, sia ridotto in queste condizioni”.

La critica si rivolge direttamente all’amministrazione comunale e al sindaco, accusati di non aver dato continuità a un’azione di pulizia necessaria per valorizzare uno dei luoghi più importanti della città. “Non basta una passata di scopa – aggiungono – serve un piano serio e costante di manutenzione e decoro”.

Intanto, sul Lido Comunale rimangono i sacchi come testimoni silenziosi di una gestione che molti giudicano approssimativa e che, ancora una volta, alimenta la rabbia e la frustrazione dei reggini.