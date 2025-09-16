Reggio Calabria, i fuochi d’artificio sul lungomare chiudono la Festa della Madonna 2025

Come da tradizione, anche quest’anno la Festa della Madonna si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Reggio Calabria. Martedì sera, dopo la processione e il concerto in piazza che ha visto protagonista Serena Brancale, migliaia di persone si sono riversate sul lungomare per assistere ai fuochi d’artificio. Le chiatte posizionate in mare hanno dato il via allo spettacolo pirotecnico, con giochi di luce che si sono riflessi sull’acqua e che sono durati per 20 minuti da mezzanotte e venti fino a mezzanotte meno venti. Al termine, la folla ha salutato l’esibizione con un lungo applauso, segnando così la conclusione delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione 2025.