Una “Serenata” tutta “Anema e Core”! Serena Brancale fa ballare Reggio Calabria e chiude “Festa Madonna” | FOTO

Elettrizzante, coinvolgente, pirotecnica prima ancora dei fuochi sullo Stretto di Messina. Serena Brancale è una garanzia. Radici pugliesi (nata a Bari), anima internazionale, talento poliedrico. “La Zia” più amata nel Sud Italia è stata la protagonista della serata conclusiva del Reggio Live Fest, ultimo e attesissimo appuntamento che chiude la tradizionale Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria.

Grande successo di pubblico a Piazza Indipendenza per la cantautrice e polistrumentista classe 1989 che ha fatto ballare i reggini con le sue sonorità che spaziano tra jazz (studiato al Conservatorio Piccinni di Bari), soul, neo-soul, funk e pop moderno. Energica e divertente sul palco, tra dialetto barese, ironia e un ritmo latineggiante ha cantato tutti i suoi successi più conosciuti da “Serenata”, hit dell’estate con Alessandra Amoroso, passando per “Anema e Core” presentata a Sanremo 2025 e la viralissima “Baccalà“.