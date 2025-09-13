Reggio Calabria, GOM presente alla Processione della Madonna della Consolazione: “momento di spiritualità con il pensiero e il cuore agli ammalati”

Stamattina il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria era presente alla processione della Madonna della Consolazione per stare accanto alla città nel suo momento di massima spiritualità. Tra le tappe del percorso che il Santo Quadro ha fatto per la città vi è quella nei pressi del Policlinico, che porta il nome della Santa Vergine, e che abbraccia anche il GOM. Il Cappellano dell’Ospedale di Reggio Calabria, Don Stefano Iacopino, che ha voluto questa tappa, si è rivolto in preghiera alla Beata Vergine per la consolazione degli ammalati e il sostegno alle persone che si dedicano alla loro cura: personale sanitario, medici, infermieri, personale sociosanitario, amministrativi e dirigenti “suscitando costantemente nella loro vita sentimenti di paziente dedizione e tenerezza”.

Il Commissario Straordinario del GOM, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha voluto dedicare il momento di preghiera e condivisione all’infermiere Paolo: “un lavoratore che ha dato moltissimo al nostro Ospedale e che adesso si trova ricoverato in Terapia intensiva”. Il Commissario ha concluso esprimendo un pensiero di affetto e stima a lui e una preghiera per tutti i ricoverati del GOM.